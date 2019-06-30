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Місце голосування вже змінили понад 26 тис. виборців

Новини » Вибори 2019    30.06.2019 - 23:15
Місце голосування вже змінили понад 26 тис. виборців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше людей будуть голосувати у Києві

Понад 26 тисяч осіб змінили місце голосування перед достроковими виборами Верховної ради. Про це свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців

Жителі Донбасу традиційно склали найбільшу кількість виборців, які голосуватимуть не за місцем проживання. Так, майже 6,9 тис. жителів Донецької області змінили місце голосування та 3,7 тис. - жителі Луганської області. Майже 5 тис. людей змінили місце голосування на Київ.

Раніше повідомлялося, що ЦВК перед виборами в Раду змінила порядок тимчасової зміни місця голосування виборця. Тепер її можна здійснити не подаючи документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

Зазначимо, місце голосування у другому турі виборів президента України у 2019 році змінили 325 604 українця. 

РБК-Україна писало, що на час проведення виборів до Верховної ради України буде збільшено число нарядів поліції превенції.Крім того, до 14 липня всі приміщення виборчих дільниць будуть взяті під охорону поліції для забезпечення безпеки на час парламенських виборів. Крім того, голова координаційного штабу Міністерства внутрішніх справ Іван Стойко повідомляв, що до 5 липня у всіх регіонах пройдуть тактичні навчання підрозділів МВС.

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