Место голосования изменили более 13 тыс. избирателей

Услугой временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной рады, по состоянию на пятницу, 21 июня, воспользовались 13091 граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве - 2535, Харьковской - 1247, Киевской - 1292 и Донецкой - 1102 областях.

Больше всего людей изменили место голосования из Донецкой - 3957 и Луганской - 2188 областей.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.

Ранее РБК-Украина писало, что председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что явкой на внеочередных выборах в Верховную раду могут возникнуть проблемы.

Отметим, место голосования во втором туре выборов президента Украины в 2019 году изменили 325 604 украинца.