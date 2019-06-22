Місце голосування вже змінили понад 13 тис. виборців

Послугою тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної ради, станом на п’ятницю, 21 червня, скористалися 13091 громадян України. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців.

Найбільше людей із різних регіонів зареєструвалось у Києві - 2535, Харківській - 1247, Київській - 1292 та Донецькій - 1102 областях.

Найбільше людей змінили місце голосування з Донецької - 3957 та Луганської - 2188 областей.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) внесла зміни в постанову №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що з явкою на позачергових виборах до Верховної ради можуть виникнути проблеми.

Зазначимо, місце голосування у другому турі виборів президента України у 2019 році змінили 325 604 українця.