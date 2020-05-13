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На местных выборах не будет единой партии мэров, - источник

Новости » Политика     13.05.2020 - 08:17
На местных выборах не будет единой партии мэров, - источник
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

РБК-Украина обращалась за комментариями к мэрам, которые могли бы стать потенциальными участниками объединительного проекта

Все консультации о создании партии мэров были только на предыдущих этапах и на местных выборах такой партии, скорее всего, не будет. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каждый за себя: что мэры противопоставят команде Зеленского на выборах".

Собеседники РБК-Украина разделились во мнениях на предмет того, способны ли украинские мэры создать единую политсилу. По словам одних, это вполне реально, а по версии других - объединяться в формате "все со всеми" мэры не могут, ведь у руководителей Киева, Днепра, Одессы, Харькова есть национальная узнаваемость. Электорат рассматривает их как политиков, с определенными взглядами на стратегические вопросы будущего Украины.

РБК-Украина обращалась за комментариями к мэрам, которые могли бы стать потенциальными участниками объединительного проекта - но они либо не ответили на вопрос издания, или переадресовали к своим предыдущим обтекаемым заявлениям и комментариям. Такая осторожность подтверждает информацию источников издания о том, что все консультации о создании "партии мэров" были только на предыдущих этапах.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на местных выборах планируют урезать бюджет государственных расходов на рекламу.

Также он заверил, что переносить местные выборы в Украине не будут. Так, выборы состоятся 25 октября.

Теги Новости Украины Местные выборымэр
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