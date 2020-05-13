Каждый за себя: что мэры противопоставят команде Зеленского на выборах

Команда Зеленского планирует взять власть на местах (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На фоне конфликтов между центральной и местной властью, вызванных карантинными мерами, в политических кругах пошли активные разговоры о возможном создании всеукраинской "партии мэров", с прицелом на следующие местные выборы.

Но в итоге в "Слуге народа", взвесив все "за" и "против", решили отказаться от изменений в избирательное законодательство, которые стимулировали бы мэров к объединению. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Желание городских голов поскорее перезапустить экономику на местах, снять социальное напряжение и наполнять налогами местные бюджеты привело к конфликтам с официальным Киевом. Кульминацией этих процессов стал демарш, предпринятый мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, которого публично поддержали ряд других градоначальников.

Параллельно во власти заверили, что местные выборы состоятся точно в положенный срок, 25 октября, и этому не помешают ни коронавирус, ни карантин, ни сокращение расходов на их проведение.

Другие правила

На этом фоне в политических кулуарах заговорили о создании условной всеукраинской "партии мэров", которая объединила бы в своих рядах руководителей крупных и мелких городов со всей Украины. Как вариант – вместо одной мэрской партии, могли бы быть созданы несколько.

Но одно лишь противостояние с Киевом вокруг темы карантина вряд ли бы стимулировало мэров начинать такой сложный и трудоемкий проект. Повод реально задуматься над объединением им дали в партии власти, готовя изменения в Избирательный кодекс, которые бы "убили" существующие у многих мэров локальные партийные проекты.

"Мы приняли Избирательный кодекс, и из-за него может появиться много региональных маленьких партиек. Нам это как большой партии невыгодно. Скорее всего, мы будем это корректировать", – заявлял еще зимой глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

Эти идеи конкретизировались в поправки к Избирательному кодексу, сформированные рабочей группой в Верховной раде. Прежде всего, предполагалось, что партия для участия в местных выборах обязана создать свои ячейки как минимум в двух третях регионов Украины.

Кроме того, самовыдвиженцам запретили бы баллотироваться в мэры. И, наконец, для того, чтобы провести своих депутатов в любой местный совет, партии надо было бы набрать не менее 5% голосов на всеукраинском уровне. То есть, если бы политсила взяла даже 90% голосов на выборах в отдельный горсовет, но не преодолела бы 5% барьер по Украине, она осталась бы без единого депутата.

Конечно, такие нормы полностью уничтожили бы различные местечковые партии, которые нередко представлены лишь в одном или двух-трех соседних городах. И если норму о представительстве в 2/3 областей партия как-то могла бы обойти, то собрать 5% голосов по всей стране за счет одного города, пусть даже миллионника, абсолютно невозможно.

"Если вы такие сильные, делайте свою общенациональную партию мэров. Становитесь политиками. Заходите не только в местную власть, но и в парламент", – заявил в интервью "Зеркалу недели" в конце апреля глава партии "Слуга народа" и первый замглавы одноименной фракции в ВР Александр Корниенко.

Мэры прислушались к призыву, и разговоры о создании объединенного проекта пошли более интенсивно. Конечно, главную роль в этих процессах всегда играют руководители крупнейших городов Украины: Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Из них от участия в таком потенциальном проекте сразу отмежевался львовский мэр Андрей Садовой, заявивший, что будет и дальше развивать свою партию "Самопомич".

В то же время одним из организаторов переговоров, по информации РБК-Украина, был экс-премьер Владимир Гройсман, у которого традиционно сильные позиции в Винницкой области.

Несколько собеседников издания рассказали, что идею "партии мэров" активно продвигал городской голова Днепра Борис Филатов. В качестве его союзника и потенциального центра притяжения для мэров со всей Украины выступал Виталий Кличко – и в качестве мэра столицы, и как глава Ассоциации городов Украины. Ранее Филатов заявлял, что именно Кличко представляет интересы местного самоуправления перед центральной властью.

По словам источника издания, владеющего информацией о переговорах между различными украинскими мэрами, союз Кличко и Филатова мог бы быть привлекателен для проевропейски настроенных избирателей, в частности, бизнеса, которые не поддерживают ни "Слугу народа", ни "Европейскую солидарность". Тем более, что у Кличко уже есть готовый партийный бренд – УДАР, который фактически пребывает в замороженном состоянии.

"Мэры волнуются и говорят, что если такая ситуация... мы говорим о проходном барьере в 5%, две трети представительств, ячеек должны быть по областям. И в этом направлении мэры разговаривают между собой, говорят: а если мы не хотим присоединяться к одной или другой партии, мы можем быть представлены", – обтекаемо прокомментировал перспективы создания "партии мэров" сам Кличко в эфире "Свободы слова" 4 мая.

В свою очередь, у мэров Одессы и Харькова, Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса, уже давно есть своя мини-партия мэров – "Доверяй делам". И как рассказывал РБК-Украина Труханов, она намерена принимать участие в октябрьских выборах и открыта к сотрудничеству с другими политсилами. При этом, по его словам, многое зависит от правил проведения выборов.

Собеседники РБК-Украина разделились во мнениях на предмет того, способны ли украинские мэры с разным бэкграундом и идеологией в принципе создать единую политсилу. По словам одних, это вполне реально, ведь вопросы евроинтеграции, языка, истории, национальной идентичности и т.д. не являются предметом дебатов на местных выборах.

По другой версии, объединиться в формате "все со всеми" мэры не могут, ведь у руководителей Киева, Днепра, Одессы, Харькова есть национальная узнаваемость. И электорат их рассматривает как политиков, с определенными взглядами на стратегические вопросы будущего Украины.

РБК-Украина обращалось за комментариями к мэрам, которые могли бы стать потенциальными участниками объединительного проекта – но они либо не ответили на вопросы издания, либо переадресовали к своим предыдущим обтекаемым заявлениям или комментариям. Такая осторожность подтверждает информацию источников РБК-Украина о том, что все консультации о создании "партии мэров" были только на предварительных этапах.

"Партии мэров"

Впрочем, все эти дискуссии, судя по всему, стремительно теряют актуальность. Сперва Александр Корниенко на брифинге 6 мая заявил, что принципиальные положения Избирательного кодекса останутся неизменными. "За тот срок, который остался у нас перед выборами, несправедливо их менять. То есть основные позиции Избирательного кодекса сохраняются", – сказал он.

Вечером того же дня фактическую точку в этом вопросе поставил уже лично Владимир Зеленский. "Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий", – заявил президент.

Очевидно, в первую очередь, под "некоторыми партиями" Зеленский имел ввиду "Оппозиционную платформу "За життя". По словам собеседников издания, она могла стать чуть ли не главным бенефициаром обсуждаемых изменений.

Ведь в таком случае в ее ряды в южных и восточных регионах Украины от безальтернативности потянулись бы многочисленные местные "крепкие хозяйственники", бывшие члены Партии регионов. Ведь кроме ОПЗЖ, ни одна другая партия не смогла бы гарантировать им прохождение в местные советы. А без своей фракции в совете любой мэр становится фактически беспомощным.

Также Зеленский обвинил "старых политиков" в том, что они пытаются помешать небольшим партиям на местных выборах. "Никаких "двух третей", или "пяти процентов", или других схем не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа", – подчеркнул президент.

В руководстве "СН" сейчас анонсируют лишь одну серьезную правку к избирательному законодательству – снижение барьера, разделяющего партийную и мажоритарную систему на местных выборах. Сейчас во всех городах, где избирателей меньше 90 тысяч, выборы проходят на мажоритарной основе, в более крупных городах – уже по партийным спискам.

Этот порог в "Слуге народа" планируют понизить до 50, а скорее всего, до 10 тысяч человек. Это, конечно, заставит элиты районного масштаба определяться со своей партийной принадлежностью, либо создавая или перекупая уже существующие проекты, либо примыкая к крупным партиям. Но стимула создавать всеукраинские объединения уже не будет.

По словам собеседника РБК-Украина в президентском окружении, в партии власти взвесили все риски, в частности возможность появления мэрского проекта, который как раз бы начал обвинять власть в удушении местного самоуправления. Сейчас же такая угроза снята, и вместо "партии мэров", на осенние выборы, скорее всего пойдет много "партий мэров".

Впрочем, даже в таком случае местные выборы не будут легкими для партии власти. Как рассказывал в интервью РБК-Украина директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, карантин сыграл на руку действующим мэрам.

"Наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов. Это касается не только городов-миллионников, но и небольших городов Украины. Уровень поддержки многих действующих мэров и так был высоким, а за счет борьбы с коронавирусом стал еще выше", – рассказал Антипович.

В "Слуге народа" обещают серьезный подход к выборам как минимум мэров крупных городов. Сейчас партия проводит закрытые соцопросы, "тестируя" различных кандидатов. В силу специфики местных выборов, партийный бренд оказывает не настолько сильное влияние на избирателей, как на общенациональных. Тем более, времена, когда причастность к партии Владимира Зеленского позволяла победить на выборах фактически любому кандидату, похоже, уже прошли.