В Раде заверили, что переносить местные выборы не будут

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Выборы состоятся, как и планировалось, 25 октября

Переносить местные выборы в Украине не будут. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что выборы состоятся 25 октября.

"Что касается выборов. Мы хотим поставить точку в вопросе, они будут. Местные выборы состоятся, согласно Конституции, 25 октября. Любые инсинуации об их переносе, отмене, досрочные - абсолютная ложь. Выборы будут, страна уже может к ним готовиться. В принципе, страна уже начинает к ним готовиться", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что предвыборная кампания на местных выборах стартует уже этим летом.

Как писало РБК-Украина, в "Слуге народа" заверили, что вариант переноса местных выборов в Украине из-за коронавируса даже не рассматривается. Для переноса даты проведения местных выборов нужно вносить изменения в Конституцию.

Кроме того, Качура заявил, что во время голосования на местных выборах в этом году каждый избиратель должен будет поставить галочку в 4-5 бюллетенях. Он отметил, что осенью будут проходить выборы мэров, областного и районного советов, а также выборы в территориальную общину.