ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На местных выборах планируют урезать бюджет госрасходов на рекламу

Новости » Политика     06.05.2020 - 13:58
На местных выборах планируют урезать бюджет госрасходов на рекламу
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Эти деньги планируется сэкономить на печать бюллетеней и зарплаты членов комиссий

На местных выборах планируют урезать бюджет государственных расходов на рекламу. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Сэкономленные деньги предусматривается потратить на печать бюллетеней и зарплаты членов комиссий.

"Также в пакете политических изменений есть временные, которые сейчас обсуждаются. Они позволят за те финансовые возможности, которые есть в стране провести выборы. Например, уменьшение расходов на информирование, на рекламу, например. Потому что сейчас за счет бюджета очень много делается выходов на областном телевидении, выходы в областной прессе. Все это можно уменьшить, чтобы сэкономить деньги на то, на что они должны пойти на выборах: на печать бюллетеней, на зарплаты членов комиссий", - заявил Корниенко.

Напомним, ВР подготовит пакет изменений в избирательное законодательство перед местными выборами. По словам первого замглавы фракции СН, процесс подготовки изменений начнется на следующей неделе.

Как писало РБК-Украина, Корниенко заверил, что переносить местные выборы в Украине не будут. Так, выборы состоятся 25 октября.

Рада подготовит изменения в Избирательный кодекс перед выборами В Раде заверили, что переносить местные выборы не будут
Новости Украины Александр КорниенкоМестные выборы
News
On Top