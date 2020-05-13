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На місцевих виборах не буде єдиної партії мерів, - джерело

Новини » Політика     13.05.2020 - 08:17
На місцевих виборах не буде єдиної партії мерів, - джерело
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

РБК-Україна зверталася за коментарями до мерів, які могли би стати потенційними учасниками об'єднавчого проекту

Всі консультації про створення партії мерів були тільки на попередніх етапах і на місцевих виборах такої партії, скоріше від усього, не буде. Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Кожен за себе: що мери протиставлять команді Зеленського на виборах".

Співрозмовники РБК-Україна розділилися в думках на предмет того, чи здатні українські мери створити єдину політсилу. За словами одних, це цілком реально, а за версією інших - об'єднатися у форматі "всі зі всіма" мери не можуть, адже у керівників Києва, Дніпра, Одеси, Харкова є національна впізнаваність. Електорат розглядає їх як політиків, з певними поглядами на стратегічні питання майбутнього України.

РБК-Україна зверталася за коментарями до мерів, які могли би стати потенційними учасниками об'єднавчого проекту - але вони або не відповіли на питання видання, або переадресували до своїх попередніх обтічних заяв та коментарів. Така обережність підтверджує інформацію джерел видання про те, що всі консультації про створення "партії мерів" були тільки на попередніх етапах.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на місцевих виборах планують урізати бюджет державних витрат на рекламу.

Також він запевнив, що переносити місцеві вибори в Україні не будуть. Так, вибори відбудуться 25 жовтня.

Теги Новини України Місцеві виборимэр
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