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На месте взрыва в Казахстане нашли еще три тела. Число жертв достигло 12

Автор: РБК-Украина

В результате взрыва на военном складе в Казахстане погибли не менее 12 человек. Сегодня нашли тела погибших при тушении пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews.

Как сообщили в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на месте взрыва найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов

"Личность сотрудников устанавливается. Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером на одном из складов в воинской части Жамбылской области возле города Тараз прогремел взрыв. В общей сложности 12 человек погибли и еще 98 пострадали, продолжаются поиски пропавших без вести.

Сегодня утром сообщалось, что как минимум четыре человека считаются пропавшими без вести.

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КазахстанВзрыв