На місці вибуху в Казахстані знайшли ще три тіла. Кількість жертв досягла 12

В результаті вибуху на військовому складі в Казахстані загинули не менше 12 осіб. Сьогодні знайшли тіла загиблих при гасінні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tengrinews .

Як повідомили в місцевому Міністерстві з надзвичайних ситуацій, на місці вибуху знайдено тіла ще трьох співробітників, які загинули при ліквідації наслідків вибухів

"Особи співробітників встановлюються. Близько 50 співробітників МНС отримали поранення і різні травми", - йдеться в повідомленні.