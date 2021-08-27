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На місці вибуху в Казахстані знайшли ще три тіла. Кількість жертв досягла 12

Автор: РБК-Україна

В результаті вибуху на військовому складі в Казахстані загинули не менше 12 осіб. Сьогодні знайшли тіла загиблих при гасінні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tengrinews.

Як повідомили в місцевому Міністерстві з надзвичайних ситуацій, на місці вибуху знайдено тіла ще трьох співробітників, які загинули при ліквідації наслідків вибухів

"Особи співробітників встановлюються. Близько 50 співробітників МНС отримали поранення і різні травми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ввечері на одному зі складів у військовій частині Жамбильської області біля міста Тараз прогримів вибух. Загалом 12 людей загинули і ще 98 постраждали, тривають пошуки зниклих безвісти.

Сьогодні вранці повідомлялося, що як мінімум чотири особи вважаються зниклими безвісти.

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КазахстанВибух