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Число жертв взрывов в Казахстане выросло до 9. Еще нескольких человек ищут

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Тараз, Пятница 27 августа 2021 12:41
Число жертв взрывов в Казахстане выросло до 9. Еще нескольких человек ищут Фото: взрывы в Казахстане унесли жизни девяти человек (twitter.com/baigenewskz)
Автор: РБК-Украина

В результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли девять человек. Еще несколько человек не выходят на связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews.

По словам официального представителя МЧС Талгата Уали, в результате взрывов в воинской части погибли девять человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

"Личности погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших четырех человек выясняются", - сообщил он.

Также сообщается, что пострадали от взрывов порядка 90 человек.

Напомним, взрывы в Казахстане произошли на складах воинской части возле города Тараз в районе границы с Киргизией.

В результате чрезвычайного происшествия министр обороны страны уже подал в отставку.

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