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На военных складах в Казахстане продолжают взрываться снаряды. Население эвакуируют

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Нур-Султан, Четверг 26 августа 2021 20:01
На военных складах в Казахстане продолжают взрываться снаряды. Население эвакуируют Фото: на военных складах в Казахстане продолжают рваться боеприпасы (twitter.com/ktk_news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На складе воинской части в Казахстане, где из-за вечером 26 августа произошел взрыв и вспыхнул пожар, продолжают рваться боеприпасы. На место происшествия направлены подразделения спасательных и экстренных служб. Население эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание KTK.

По предварительным данным, взрыв на военном складе спровоцировало возгорание возле одного из зданий. Пожар привел к взрыву "неустановленных предметов".

В Минобороны Казахстана сообщили, что на складах хранятся инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем для безопасности идет эвакуация жителей близлежащих домов и поселков.

Как сообщают местные жители в соцсетях, на горящем складе продолжают разрываться боеприпасы.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, для ликвидации последствий пожара на складе создан оперативный штаб. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены подразделения МВД, МЧС. В районе ЧП приостановлено железнодорожное движение.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что в Казахстане произошел взрыв на военных складах.

Отметим, по последним данным, в результате взрыва пострадали 32 человека.

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