На военных складах в Казахстане продолжают взрываться снаряды. Население эвакуируют

На складе воинской части в Казахстане, где из-за вечером 26 августа произошел взрыв и вспыхнул пожар, продолжают рваться боеприпасы. На место происшествия направлены подразделения спасательных и экстренных служб. Население эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание KTK .

По предварительным данным, взрыв на военном складе спровоцировало возгорание возле одного из зданий. Пожар привел к взрыву "неустановленных предметов".

В Минобороны Казахстана сообщили, что на складах хранятся инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем для безопасности идет эвакуация жителей близлежащих домов и поселков.

Как сообщают местные жители в соцсетях, на горящем складе продолжают разрываться боеприпасы.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, для ликвидации последствий пожара на складе создан оперативный штаб. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены подразделения МВД, МЧС. В районе ЧП приостановлено железнодорожное движение.