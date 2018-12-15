На месте взрыва в Фастове завершили поисковые работы

Фото: взрыв в Фастове (facebook.com/ДСНС)

К пострадавшему от взрыву дома сегодня подключат газ

На месте взрыва в Фастове в Киевской области завершили поисковые работы и разбор завалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в ночь на 15 декабря на месте разрушенного взрывом дома завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов. Также в ГСЧС уточнили, что уже подключили к электро- и водоснабжение с первого по третий подъезды, а также частично четвертый. На 15 декабря запланировано подключение к газоснабжению (кроме аварийного подъезда).

Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва дома в Фастове погибли два человека. В частности, ближе к полуночи спасатели достали из-под завалов тела женщины и мужчины. Кроме того, известно об одном пострадавшем, который повредил ногу при падении с пятого этажа.

По данным ГСЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека. В городе подготовили 100 мест в двух больницах и в лицее для временного проживания отселенных жильцов, также развернут пункт обогрева.