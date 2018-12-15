На місці вибуху в Фастові завершили пошукові роботи

Фото: вибух у Фастові (facebook.com/ДСНС)

До постраждалого від вибуху будинку сьогодні підключать газ

На місці вибуху у Фастові Київської області завершили пошукові роботи та розбір завалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в ніч на 15 грудня на місці зруйнованого вибухом будинку завершилися пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів. Також в ДСНС уточнили, що вже підключили до електро- і водопостачання з першого по третій під'їзди, а також частково четвертий. На 15 грудня заплановано підключення до газопостачання (крім аварійного під'їзду).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті вибуху будинку у Фастові загинули дві особи. Зокрема, ближче до опівночі рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки і чоловіка. Крім того, відомо про одного потерпілого, який пошкодив ногу під час падіння з п'ятого поверху.

За даними ДСНС, в результаті вибуху в п'ятиповерховому будинку пошкоджено 27 квартир, в яких проживали 63 особи. У місті підготували 100 місць у двох лікарнях і в ліцеї для тимчасового проживання відселених мешканців, також розгорнуто пункт обігріву.