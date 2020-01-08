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На месте авиакатастрофы в Иране работают следователи

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 08:36
На месте авиакатастрофы в Иране работают следователи
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Самолет потерпел крушение между Парандом и Шахриаром

В Иране на месте катастрофы украинского самолета со 180 людьми на борту работает следственно-оперативная группа. Об этом заявил представитель гражданской авиации страны Реза Джафарзаде, сообщает Радио Свобода.

Джафарзаде отметил, что самолет потерпел крушение между Парандом и Шахриаром.

"После вылета из международного аэропорта Имама Хомейни самолет потерпел крушение между Парандом и Шахриаром. Следственная группа из национального авиационного департамента была отправлена на место", - подчеркнул Джафарзаде.

Отметим, издание Daily Mail пишет, что самолет могли случайно збить.

Напомним, что украинский самолет авиакомпании МАУ Тегеран-Киев потерпел крушение утром в среду возле международного аэропорта имени имама Хомейни. Предполагается, что на его борту находились около 180 человек.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Иране. Он, в частности, выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа.

Также компания Boeing собирает информацию о авиакатастрофе в Иране, в результате которой разбился украинский самолет.

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Новости Украины авиакатастрофаИранМеждународные авиалинии Украины
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