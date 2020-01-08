На місці авіакатастрофи в Ірані працюють слідчі

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Літак зазнав аварії між Парандом та Шахріаром

В Ірані на місці катастрофи українського літака зі 180 особами на борту працює слідчо-оперативна група. Про це заявив речник цивільної авіації країни Реза Джафарзаде, повідомляє Радіо Свобода.

Джафарзаде зазначив, що літак зазнав аварії між Парандом та Шахріаром.

"Після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні літак зазнав аварії між Парандом та Шахріаром. Слідча група з національного авіаційного департаменту була відправлена на місце", - підкреслив Джафарзаде.

Зазначимо, видання Daily Mail пише, що літак могли випадково збити.

Нагадаємо, що український літак авіакомпанії МАУ Тегеран-Київ зазнав аварії вранці в середу біля міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Передбачається, що на його борту знаходилися близько 180 осіб.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Ірані. Він, зокрема, висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу.

Також компанія Boeing збирає інформацію про авіакатастрофу в Ірані, в результаті якої розбився український літак.