Компания Boeing об авиакатастрофе в Иране: собираем больше информации

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Компания Boeing собирает информацию об авиакатастрофе в Иране

Компания Boeing собирает информацию о авиакатастрофе в Иране, в результате которой разбился украинский самолет. Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Отметим, что в Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на борту.

"Нам известно о сообщениях СМИ из Ирана, и мы собираем больше информации", - говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которое произошло 8 января.

"Наш консул работает в аэропорту Тегерана, мы собираем список пассажиров, которые погибли в результате аварии сегодня утром. У нас пока нет окончательных номеров, мы работаем в контакте со спасательными командами на месте и с офисом МАУ в Иране", - прокомментировали в украинском посольстве в Иране.

До этого иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате аварии украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

Напомним, украинский самолет авиакомпании МАУ Тегеран-Киев потерпел крушение утром в среду возле международного аэропорта имени имама Хомейни. Предполагается, что на его борту находились около 180 человек.

По предварительной информации, самолет разбился из-за "технические проблемы" вскоре после взлета. Как сообщает Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.