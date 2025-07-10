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Мессі творить історію в MLS: новий рекорд після дубля за "Інтер Маямі"

Ліонель Мессі та керівництво клубу "Інтер Маямі" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Аргентинець Ліонель Мессі зробив черговий дубль за "Інтер Маямі", встановивши унікальний рекорд в історії MLS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TalkSport.

Історичне досягнення

У середу, 9 липня, нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі забив двічі у матчі проти "Нью-Інгленд Революшн", допомігши своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Ці голи стали історичними, адже Мессі став першим футболістом у чемпіонаті США, який забивав по два м’ячі у чотирьох матчах поспіль.

Попередні дублі Мессі робив у поєдинках проти "Монреаля", "Коламбус Крю" та під час виступу на Клубному чемпіонаті світу. Наразі у сезоні 2025 року він має 14 голів у 15 матчах MLS.

Конкуренція за титул

Попри вражаючу результативність, Мессі наразі йде другим у списку бомбардирів ліги, поступаючись нападнику "Нешвілла" Сему Сурріджу, в активі якого 16 м’ячів.

Наставник "Інтер Маямі" Хав'єр Маскерано висловив захоплення грою свого підопічного.

"Я завжди кажу, що Лео - особливий гравець. Для мене це найкращий гравець, який грав у цей вид спорту в історії", - сказав Маскерано.

Інші рекорди Мессі

З моменту переходу до клубу влітку 2023 року Мессі вже забив 58 голів і встановив низку інших рекордів:

  • найбільше результативних передач в одному матчі MLS (5)
  • найбільше голів у грі
  • рекордну кількість забитих м’ячів проти "Нью-Йорк Ред Буллз".

А завдяки цій перемозі "Інтер Маямі" піднявся на п’яте місце у Східній конференції.

Команда виграла чотири матчі поспіль у лізі й має три гри в запасі порівняно з суперниками. Найближчий матч проти "Нешвілла" відбудеться у неділь, 13 млипня.

Зазначимо, що у 2012 році Ліонель Мессі забивав по два і більше голи у шести матчах поспіль за "Барселону". Цей рекорд досі залишається недосяжним у європейському футболі.

Раніше ми писали, як футболіст "Барси" перевершив досягнення Мессі.

Також читайте про те, як Анатолій Трубін долучився до рекорду "Бенфіки".

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