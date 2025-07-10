Месси творит историю в MLS: новый рекорд после дубля за "Интер Майами"

Аргентинец Лионель Месси сделал очередной дубль за "Интер Майами", установив уникальный рекорд в истории MLS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TalkSport.
В среду, 9 июля, нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил дважды в матче против "Нью-Ингленд Революшн", помогши своей команде одержать победу со счетом 2:1.
Эти голы стали историческими, ведь Месси стал первым футболистом в чемпионате США, который забивал по два мяча в четырех матчах подряд.
Предыдущие дубли Месси делал в поединках против "Монреаля", "Коламбус Крю" и во время выступления на Клубном чемпионате мира. Сейчас в сезоне 2025 года он имеет 14 голов в 15 матчах MLS.
Несмотря на впечатляющую результативность, Месси сейчас идет вторым в списке бомбардиров лиги, уступая нападающему "Нэшвилла" Сэму Сурриджу, в активе которого 16 мячей.
Наставник "Интер Майами" Хавьер Маскерано выразил восхищение игрой своего подопечного.
"Я всегда говорю, что Лео - особенный игрок. Для меня это лучший игрок, который играл в этот вид спорта в истории", - сказал Маскерано.
С момента перехода в клуб летом 2023 года Месси уже забил 58 голов и установил ряд других рекордов:
А благодаря этой победе "Интер Майами" поднялся на пятое место в Восточной конференции.
Команда выиграла четыре матча подряд в лиге и имеет три игры в запасе по сравнению с соперниками. Ближайший матч против "Нэшвилла" состоится в воскресенье, 13 июля.
Отметим, что в 2012 году Лионель Месси забивал по два и более гола в шести матчах подряд за "Барселону". Этот рекорд до сих пор остается недосягаемым в европейском футболе.
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