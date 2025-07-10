Месси творит историю в MLS: новый рекорд после дубля за "Интер Майами"

Историческое достижение

В среду, 9 июля, нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил дважды в матче против "Нью-Ингленд Революшн", помогши своей команде одержать победу со счетом 2:1.

Эти голы стали историческими, ведь Месси стал первым футболистом в чемпионате США, который забивал по два мяча в четырех матчах подряд.

Предыдущие дубли Месси делал в поединках против "Монреаля", "Коламбус Крю" и во время выступления на Клубном чемпионате мира. Сейчас в сезоне 2025 года он имеет 14 голов в 15 матчах MLS.

Конкуренция за титул

Несмотря на впечатляющую результативность, Месси сейчас идет вторым в списке бомбардиров лиги, уступая нападающему "Нэшвилла" Сэму Сурриджу, в активе которого 16 мячей.

Наставник "Интер Майами" Хавьер Маскерано выразил восхищение игрой своего подопечного.

"Я всегда говорю, что Лео - особенный игрок. Для меня это лучший игрок, который играл в этот вид спорта в истории", - сказал Маскерано.

Другие рекорды Месси

С момента перехода в клуб летом 2023 года Месси уже забил 58 голов и установил ряд других рекордов:

больше всего результативных передач в одном матче MLS (5)

больше всего голов в игре

рекордное количество забитых мячей против "Нью-Йорк Ред Буллз".

А благодаря этой победе "Интер Майами" поднялся на пятое место в Восточной конференции.

Команда выиграла четыре матча подряд в лиге и имеет три игры в запасе по сравнению с соперниками. Ближайший матч против "Нэшвилла" состоится в воскресенье, 13 июля.