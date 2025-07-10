Мессі творить історію в MLS: новий рекорд після дубля за "Інтер Маямі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TalkSport .

Історичне досягнення

У середу, 9 липня, нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі забив двічі у матчі проти "Нью-Інгленд Революшн", допомігши своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Ці голи стали історичними, адже Мессі став першим футболістом у чемпіонаті США, який забивав по два м’ячі у чотирьох матчах поспіль.

Попередні дублі Мессі робив у поєдинках проти "Монреаля", "Коламбус Крю" та під час виступу на Клубному чемпіонаті світу. Наразі у сезоні 2025 року він має 14 голів у 15 матчах MLS.

Конкуренція за титул

Попри вражаючу результативність, Мессі наразі йде другим у списку бомбардирів ліги, поступаючись нападнику "Нешвілла" Сему Сурріджу, в активі якого 16 м’ячів.

Наставник "Інтер Маямі" Хав'єр Маскерано висловив захоплення грою свого підопічного.

"Я завжди кажу, що Лео - особливий гравець. Для мене це найкращий гравець, який грав у цей вид спорту в історії", - сказав Маскерано.

Інші рекорди Мессі

З моменту переходу до клубу влітку 2023 року Мессі вже забив 58 голів і встановив низку інших рекордів:

найбільше результативних передач в одному матчі MLS (5)

найбільше голів у грі

рекордну кількість забитих м’ячів проти "Нью-Йорк Ред Буллз".

А завдяки цій перемозі "Інтер Маямі" піднявся на п’яте місце у Східній конференції.

Команда виграла чотири матчі поспіль у лізі й має три гри в запасі порівняно з суперниками. Найближчий матч проти "Нешвілла" відбудеться у неділь, 13 млипня.