Мессі творить історію в MLS: новий рекорд після дубля за "Інтер Маямі"
Аргентинець Ліонель Мессі зробив черговий дубль за "Інтер Маямі", встановивши унікальний рекорд в історії MLS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TalkSport.
Історичне досягнення
У середу, 9 липня, нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі забив двічі у матчі проти "Нью-Інгленд Революшн", допомігши своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.
Ці голи стали історичними, адже Мессі став першим футболістом у чемпіонаті США, який забивав по два м’ячі у чотирьох матчах поспіль.
Попередні дублі Мессі робив у поєдинках проти "Монреаля", "Коламбус Крю" та під час виступу на Клубному чемпіонаті світу. Наразі у сезоні 2025 року він має 14 голів у 15 матчах MLS.
Конкуренція за титул
Попри вражаючу результативність, Мессі наразі йде другим у списку бомбардирів ліги, поступаючись нападнику "Нешвілла" Сему Сурріджу, в активі якого 16 м’ячів.
Наставник "Інтер Маямі" Хав'єр Маскерано висловив захоплення грою свого підопічного.
"Я завжди кажу, що Лео - особливий гравець. Для мене це найкращий гравець, який грав у цей вид спорту в історії", - сказав Маскерано.
Інші рекорди Мессі
З моменту переходу до клубу влітку 2023 року Мессі вже забив 58 голів і встановив низку інших рекордів:
- найбільше результативних передач в одному матчі MLS (5)
- найбільше голів у грі
- рекордну кількість забитих м’ячів проти "Нью-Йорк Ред Буллз".
А завдяки цій перемозі "Інтер Маямі" піднявся на п’яте місце у Східній конференції.
Команда виграла чотири матчі поспіль у лізі й має три гри в запасі порівняно з суперниками. Найближчий матч проти "Нешвілла" відбудеться у неділь, 13 млипня.
Зазначимо, що у 2012 році Ліонель Мессі забивав по два і більше голи у шести матчах поспіль за "Барселону". Цей рекорд досі залишається недосяжним у європейському футболі.
Раніше ми писали, як футболіст "Барси" перевершив досягнення Мессі.
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