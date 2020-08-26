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Месси решил выступать за "Манчестер Сити"

Барселона, Среда 26 августа 2020 09:24
Месси решил выступать за "Манчестер Сити"
Фото: Лионель Месси (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

Возможно, главный трансфер этого лета

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити". Аргентинец провел переговоры с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Об этом в Twitter сообщает журналист Марсело Бехлер.

Накануне Месси письмом известил "Барсу" о намерении покинуть клуб. Он хочет воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона, однако она истекла в июне. Теперь контракт Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года

Руководство каталонского клуба в свою очередь намерено сохранить капитана команды в составе до конца карьеры.

Сумма отступных составляет 700 млн евро, что в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

Слухи о желании Месси покинуть команду появились после того, как "Барселона" проиграла "Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов. После разгрома в отставку был отправлен главный тренер Кике Сетьен. На его место был назначен голландский специалист Рональд Куман.

Месси является воспитанником "Барселоны" и самым титулованным игроком каталонцев в истории.

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