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Месси планирует продлевать контракт с "Барселоной" каждый сезон

Новости » Спорт     31.01.2020 - 13:43
Месси планирует продлевать контракт с "Барселоной" каждый сезон
Фото: Лионель Месси (twitter.com/fcbarcelona)

Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси планирует перед каждым сезоном продлевать контракт с клубом на один год. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Действующее соглашение нападающего с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца сезона-2020/21.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу готов заключить с аргентинцем бессрочное соглашение, однако сам игрок, которому летом исполнится 33 года, хочет отталкиваться от своего самочувствия.

Форвард ценит предложение руководства "Барсы", но склоняется к варианту с переподписанием контракта каждый сезон с правом отказаться от обязательств в одностороннем порядке не позднее июня.

Ранее Бартомеу заявил, что каталонцам нужно готовиться к времени, когда капитан команды Лионель Месси завершит карьеру. Он также рассказал, каким видит будущее клуба без аргентинского форварда.

Напомним, Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба. Всю профессиональную карьеру он провел в каталонском клубе. Футболист провел за "Барсу" 687 матчей и забил 603 гола.

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