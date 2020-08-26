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Мессі вирішив виступати за "Манчестер Сіті"

Барселона, Середа 26 серпня 2020 09:24
Мессі вирішив виступати за "Манчестер Сіті"
Фото: Ліонель Мессі (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

Можливо, головний трансфер цього літа

Нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі вирішив перейти в "Манчестер Сіті". Аргентинець провів переговори з головним тренером "городян" Хосепом Гвардіолою.

Про це в Twitter повідомляє журналіст Марсело Бехлер.

Напередодні Мессі листом сповістив "Барсу" про намір покинути клуб. Він хоче скористатися опцією в контракті, що дозволяє розірвати угоду в односторонньому порядку наприкінці кожного сезону, однак вона закінчилася в червні. Тепер контракт Мессі з "Барселоною" діє до 30 червня 2021 року

Керівництво каталонського клубу своєю чергою має намір зберегти капітана команди в складі до кінця кар'єри і готово

Сума відступних складає 700 млн євро, що в більш ніж в три рази перевищує суму найдорожчого трансферу в історії футболу.

Чутки про бажання Мессі покинути команду з'явилися після того, як "Барселона" програла "Баварії" з рахунком 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Після розгрому у відставку був відправлений головний тренер Кіке Сетьєн. На його місце був призначений голландський фахівець Рональд Куман.

Мессі є вихованцем "Барселони" і найтитулованішим гравцем каталонців в історії.

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