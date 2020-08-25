Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

В этом розыгрыше Лиги чемпионов его клуб потерпел сокрушительное поражение от "Баварии"

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" и один из лучших футболистов современности Лионель Месси хочет покинуть "Барселону". Контракт форварда с клубом рассчитан до 2021 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, Месси сообщил клубу о своем желании уйти, отправив соответствующее письмо.

По сообщению спортивного издания Marca и ряда других СМИ, 33-летний капитан "Барселоны" уже провел переговоры об уходе.

При этом форвард заявил о желании покинуть клуб свободным агентом. У Месси был соответствующий пункт в соглашении, по которому он может покинуть команду свободным агентом в конце любого сезона, однако эта возможность истекла 10 июня.

Сумма отступных за Мессии составляет 700 миллионов евро, что в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

Издание отмечает, что у Месси есть разногласия с новым тренером "Барселоны" Рональдом Куманом.

Такой шаг аргентинского футболиста будет беспрецедентным в истории, учитывая сумму, которую "Барселона" смогла бы выручить на его продаже.

Отметим, Мессии называют лучшим футболистом в истории "Барселоны" и одним из лучших в мире. Он является лучшим бомбардиром клуба в истории. За время его игры "Барселона" завоевала четыре кубка Лиги чемпионов и множество других наград. Сам Месси - первый в истории футболист, завоевавший 6 "Золотых мячей". Его ближайший преследователь - Криштиану Роналду, у которого 5 таких наград.

Напомним, ранее "Барселона" назначила нового тренера в рамках масштабной реорганизации команды.

На этом посту он сменил Кике Сетьена, который возглавлял "сине-гранатовых" с января нынешнего года и был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Баварии" со счетом 2:8 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.