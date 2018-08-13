Лео выиграл 33 трофей в составе "сине-гранатовых"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба. Об этом сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Каталонский клуб в воскресенье, 12 августа, в матче за Суперкубок Испании-2018/19 победил "Севилью" со счетом 2:1.

Для 31-летнего Месси этот титул стал 33 в составе "Барселоны". Аргентинец по этому показателю обошел Андреса Иньесту, который выиграл 32 трофея. Лео выиграл девять чемпионатов Испании, шесть Кубков и семь Суперкубков страны, четыре Лиги чемпионов, и по три Суперкубка УЕФА и клубных чемпионатов мира.

Leo #Messi is crowned the player with the most titles in the history of Barça 3️⃣3️⃣



#SupercopaBarça pic.twitter.com/O2f4Jtu3wd — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2018

Для "Барселоны" эта победа в Суперкубке Испании стала уже 13 в истории. Каталонский клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю, опережая мадридский "Реал" на три титула.

Иньеста покинул "Барселону" по окончании сезона 2017/18 и перешел в японский клуб "Виссел Кобе".

Напомним, Месси назначен капитаном команды на сезон 2018/19.