Месси стал самым титулованным игроком "Барселоны"

Новости Спорт 13.08.2018 - 11:01
Фото: Месси в матче Суперкубка Испании против "Севильи" (twitter.com/FCBarcelona)
Фото: Месси в матче Суперкубка Испании против "Севильи" (twitter.com/FCBarcelona)

Лео выиграл 33 трофей в составе "сине-гранатовых"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба. Об этом сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Каталонский клуб в воскресенье, 12 августа, в матче за Суперкубок Испании-2018/19 победил "Севилью" со счетом 2:1.

Для 31-летнего Месси этот титул стал 33 в составе "Барселоны". Аргентинец по этому показателю обошел Андреса Иньесту, который выиграл 32 трофея. Лео выиграл девять чемпионатов Испании, шесть Кубков и семь Суперкубков страны, четыре Лиги чемпионов, и по три Суперкубка УЕФА и клубных чемпионатов мира.

Для "Барселоны" эта победа в Суперкубке Испании стала уже 13 в истории. Каталонский клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю, опережая мадридский "Реал" на три титула.

Иньеста покинул "Барселону" по окончании сезона 2017/18 и перешел в японский клуб "Виссел Кобе".

Напомним, Месси назначен капитаном команды на сезон 2018/19.

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Теги:  Барселона,  Севилья,  Месси,  чемпионат Испании  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС