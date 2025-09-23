Мессі не стримав емоцій після вручення "Золотого м’яча" Дембеле

Мессі звернувся до колишнього партнера

Форвард "Інтер Маямі" та восьмиразовий володар "Золотого м'яча" залишив коментар під дописом француза у соцмережах, наголосивши, що його колишній одноклубник цілком заслужив на престижну нагороду.

"Великий Ус, вітаю, я дуже радий за тебе! Ти на це заслуговуєш", - написав Мессі.

Футболісти добре знайомі один одному: з серпня 2017-го по серпень 2021 року вони разом виступали за каталонську "Барселону".

Пізніше Дембеле залишив клуб і влітку 2023-го перебрався до "ПСЖ". Цікаво, що саме в цей період Мессі пішов з паризького клубу та приєднався до американського "Інтер Маямі".

Емоційна промова Дембеле

22 вересня в театрі Шатле у Парижі France Football оголосив Усмана Дембеле найкращим футболістом світу. Для 28-річного вінгера це перший "Золотий м'яч" у кар'єрі.

Під час урочистої промови він не зміг стримати емоцій та розплакався, дякуючи близьким і колишнім наставникам.

"Ця перемога стала можливою завдяки моїй команді, ПСЖ. Я хочу подякувати всім своїм одноклубникам. Я хочу сказати спасибі клубу моєї мрії - "Барселоні", і особисто Ліонелю Мессі, з яким я провів чимало часу. Я багато навчився від нього. Мати можливість грати з Ліонелем Мессі - це неймовірно", - заявив Дембеле.

Окрім того, француз подякував тренеру збірної Франції Дідьє Дешаму та висловив сподівання на майбутній успіх із національною командою.

Завершив промову він словами подяки своїй мамі, зазначивши, що саме вона завжди підтримувала його в найважчі моменти.

Історичне досягнення

Перемога Дембеле стала знаковою для ПСЖ. Лише вдруге в історії клубу гравець команди здобув "Золотий м'яч". Першим був Ліонель Мессі, який отримав нагороду у 2021 році.

У підсумковому рейтингу France Football друге місце посів 17-річний талант "Барселони" Ламін Ямал, третє - півзахисник "ПСЖ" та збірної Португалії Вітінья.

Четвертою стала зірка "Ліверпуля" Мохаммед Салах, а п’ятірку лідерів замкнув вінгер "Барселони" Рафінья.