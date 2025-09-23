Месси не сдержал эмоций после вручения "Золотого мяча" Дембеле

Месси обратился к бывшему партнеру

Форвард "Интер Майами" и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" оставил комментарий под сообщением француза в соцсетях, отметив, что его бывший одноклубник вполне заслужил престижную награду.

"Великий Ус, поздравляю, я очень рад за тебя! Ты этого заслуживаешь", - написал Месси.

Футболисты хорошо знакомы друг другу: с августа 2017-го по август 2021 года они вместе выступали за каталонскую "Барселону".

Позже Дембеле покинул клуб и летом 2023-го перебрался в "ПСЖ". Интересно, что именно в этот период Месси ушел из парижского клуба и присоединился к американскому "Интер Майами".

Эмоциональная речь Дембеле

22 сентября в театре Шатле в Париже France Football объявил Усмана Дембеле лучшим футболистом мира. Для 28-летнего вингера это первый "Золотой мяч" в карьере.

Во время торжественной речи он не смог сдержать эмоций и расплакался, благодаря близким и бывшим наставникам.

"Эта победа стала возможной благодаря моей команде, ПСЖ. Я хочу поблагодарить всех своих одноклубников. Я хочу сказать спасибо клубу моей мечты - "Барселоне", и лично Лионелю Месси, с которым я провел немало времени. Я многому научился от него. Иметь возможность играть с Лионелем Месси - это невероятно", - заявил Дембеле.

Кроме того, француз поблагодарил тренера сборной Франции Дидье Дешама и выразил надежду на будущий успех с национальной командой.

Завершил речь он словами благодарности своей маме, отметив, что именно она всегда поддерживала его в самые трудные моменты.

Историческое достижение

Победа Дембеле стала знаковой для ПСЖ. Лишь второй раз в истории клуба игрок команды получил "Золотой мяч". Первым был Лионель Месси, который получил награду в 2021 году.

В итоговом рейтинге France Football второе место занял 17-летний талант "Барселоны" Ламин Ямал, третье - полузащитник "ПСЖ" и сборной Португалии Витинья.

Четвертой стала звезда "Ливерпуля" Мохаммед Салах, а пятерку лидеров замкнул вингер "Барселоны" Рафинья.