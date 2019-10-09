Месси задумывался об уходе из "Барселоны"

Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

Было это в период проблем с налоговой службой

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что несколько лет назад он задумывался об уходе из каталонского клуба. Слова аргентинского форварда приводит AS.

"Были времена, когда я из-за определенных обстоятельств чувствовал себя полностью измотанным. Особенно в период с 2013 по 2014 год, когда у меня были проблемы с налоговой службой.

Это был тяжелый период для меня и для моей семьи... Тогда я задумывался о том, чтобы уйти. Но не потому, что хотел покинуть "Барсу", а из-за того, что тогда происходило", - сказал Месси в интервью El Mon a RAC1.

Он также добавил, что никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали о его намерении остаться в составе "сине-гранатовых".

В текущем сезоне Месси принял участие в 5 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт аргентинца с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио Месси были приговорены к 21 месяцу тюрьмы за три случая уклонения от налогов на общую сумму 4,1 млн евро. Они оба получили условные сроки после уплаты многомиллионных штрафов.

В 2014 году Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.