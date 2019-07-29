"Барселона" начала задумываться об эпохе после Месси

Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

В клубе уже строят планы на будущее без аргентинского форварда

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу считает, что каталонцам нужно готовиться к времени, когда капитан команды Лионель Месси завершит карьеру. Его слова передает Sky Sport.

Он также рассказал, каким видит будущее клуба без аргентинского форварда.

Чемпион Испании совершили три самых дорогих из шести трансферов за последние годы, когда этим летом Антуан Гризманн присоединился к ранее подписанной паре Филиппу Кутинью и Усману Дембеле.

"Нам пора задумываться об эпохе после Месси. Для этого и подписываются новые игроки. Однако я как президент клуба надеюсь, что Лео с нами будет еще долгие годы", - заявил глава клуба.

Напомним, Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба. Всю профессиональную карьеру он провел в каталонском клубе. Футболист провел за "Барсу" 687 матчей и забил 603 гола.