ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мессі планує продовжувати контракт з "Барселоною" кожен сезон

Новини » Спорт     31.01.2020 - 13:43
Мессі планує продовжувати контракт з "Барселоною" кожен сезон
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/fcbarcelona)

Його контракт розрахований до кінця сезону-2020/21

Капітан каталонської "Барселони" Ліонель Мессі планує перед кожним сезоном продовжувати контракт з клубом на один рік. Про це пише Mundo Deportivo.

Чинна угода нападника з "синьо-гранатовими" розрахована до кінця сезону-2020/21.

Президент каталонського клубу Жозеп Бартомеу готовий укласти з аргентинцем безстрокову угоду, однак сам гравець, якому влітку виповниться 33 роки, хоче відштовхуватися від свого самопочуття.

Форвард цінує пропозицію керівництва "Барси", але схиляється до варіанту з перепідписанням контракту кожен сезон з правом відмовитися від зобов'язань в односторонньому порядку не пізніше червня.

Раніше Бартомеу заявив, що каталонцям потрібно готуватися до часу, коли капітан команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. Він також розповів, яким бачить майбутнє клубу без аргентинського форварда.

Нагадаємо, Мессі є найбільш титулованим гравцем "Барселони" в історії клубу. Всю професійну кар'єру він провів в каталонському клубі. Футболіст провів за "Барсу" 687 матчів і забив 603 голи.

Роналду має намір наздогнати Мессі за кількістю Золотих м'ячів Мессі отримав шостий Золотий м'яч у кар'єрі
Новини України БарселонаМессиконтракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся