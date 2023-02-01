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Мешканця Херсона засудили на вісім років за службу у "колонії" під час окупації міста

Фото: Мешканця Херсона засудили на вісім років за службу у "колонії" під час окупації міста (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній працівник виправної колонії Херсона перейшов на бік РФ та тренував службових собак. Чоловіка затримали та засудили на 8 років тюрми за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Одеської обласної прокуратури.

Працівник виправної колонії після захоплення Херсона перейшов на бік ворога. Він добровільно погодився на пропозицію окупантів служити у незаконно створеній загарбниками "ІК «Північна виправна колонія (№90)" на посаді інструктора-кінолога з присвоєнням так званого "спеціального звання прапорщика внутрішньої служби".

За інформацією прокуратури, чоловік забезпечував організацію діяльності кінологічного підрозділу та тренував службових собак для охорони вказаної колонії. Після звільнення міста він втік до Одеси, де був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області.

Чоловіка визнали винним у колабораційній діяльності та засудили на 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі затримали екс-працівника колонії, який охороняв катівню у Херсоні.

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта. Він охороняв захоплені російськими військами адміністративні будівлі під час окупації міста.

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