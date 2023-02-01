Жителя Херсона приговорили к восьми годам за службу в "колонии" во время оккупации города

Бывший работник исправительной колонии Херсона перешел на сторону РФ и тренировал служебных собак. Мужчину задержали и приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Одесской областной прокуратуры.
Сотрудник исправительной колонии после захвата Херсона перешел на сторону врага. Он добровольно согласился на предложение кафиров служить в незаконно созданном захватчиками "ИК «Северная исправительная колония (№90)" в должности инструктора-кинолога с присвоением так называемого "специального звания прапорщика внутренней службы".
По информации прокуратуры, мужчина обеспечивал организацию деятельности кинологического подразделения и тренировал служебных собак по охране указанной колонии. После освобождения города он скрылся в Одессе, где был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области.
Мужчину признали виновным в коллаборационной деятельности и осудили на 8 лет лишения свободы.
Напомним, что в Одессе задержан экс-работник колонии, который охранял застенку в Херсоне.
Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта . Он охранял захваченные российскими войсками административные строения во время оккупации города.
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