Мешканців Шостки закликали перекрити газові крани: що відбувається

Споживачам газу у Шостці Сумської області треба перекрити крани перед газовими приладами. Причина - підключення будинків до системи газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської філії "Газмережі" в Telegram.
"Наразі тривають роботи з підключення житлових будинків до системи газопостачання. У найближчий час просимо забезпечити доступ працівникам Сумської філії "Газмережі" до ваших осель", - йдеться у повідомленні.
Жителів Шостки попередили, що всі співробітники філії "Газмережі" мають бути одягнені у фірмовий спецодяг із логотипом компанії та мати службові посвідчення.
Нагадаємо, Шостка та низка населених пунктів Шосткинської громади через масштабну атаку російських окупантів у суботу, 4 жовтня, залишилися без світла, води та газу.
В Сумській філії "Газмереж" підтвердили пошкодження газорозподільчих потужностей. Місцевих мешканців закликали обмежити споживання газу.
Крім того, російські окупанти з 3 жовтня обстрілюють Шостку Сумської області дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Того дня міська влада повідомила про пошкодження електромережі та енергогенерації.
Також РБК-Україна писало, що вдень 4 жовтня росіяни вдарили дронами по залізничному вокзалу.
Детальніше про наслідки атаки на Шостку та вокзал - читайте у матеріалі РБК-Україна.