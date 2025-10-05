Мешканців Шостки закликали перекрити газові крани: що відбувається

"Наразі тривають роботи з підключення житлових будинків до системи газопостачання. У найближчий час просимо забезпечити доступ працівникам Сумської філії "Газмережі" до ваших осель", - йдеться у повідомленні.

Жителів Шостки попередили, що всі співробітники філії "Газмережі" мають бути одягнені у фірмовий спецодяг із логотипом компанії та мати службові посвідчення.