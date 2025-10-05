RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Жителей Шостки призвали перекрыть газовые краны: что происходит

Фото: жителям Шостки следует перекрыть газ из-за подключения домов к системе газоснабжения (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Потребителям газа в Шостке Сумской области надо перекрыть краны перед газовыми приборами. Причина - подключение домов к системе газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумского филиала "Газсети" в Telegram.

"Сейчас продолжаются работы по подключению жилых домов к системе газоснабжения. В ближайшее время просим обеспечить доступ работникам Сумского филиала "Газсети" в ваши дома", - говорится в сообщении.

Жителей Шостки предупредили, что все сотрудники филиала "Газсети" должны быть одеты в фирменную спецодежду с логотипом компании и иметь служебные удостоверения.

 

Обстрелы Шостки

Напомним, Шостка и ряд населенных пунктов Шосткинской громады из-за масштабной атаки российских оккупантов в субботу, 4 октября, остались без света, воды и газа.

В Сумском филиале "Газмереж" подтвердили повреждение газораспределительных мощностей. Местных жителей призвали ограничить потребление газа.

Кроме того, российские оккупанты с 3 октября обстреливают Шостку Сумской области дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. В тот день городские власти сообщили о повреждении электросети и энергогенерации.

Также РБК-Украина писало, что днем 4 октября россияне нанесли удар дронами по железнодорожному вокзалу.

Подробнее о последствиях атаки на Шостку и вокзал - читайте в материале РБК-Украина.

