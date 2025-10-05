Жителей Шостки призвали перекрыть газовые краны: что происходит

"Сейчас продолжаются работы по подключению жилых домов к системе газоснабжения. В ближайшее время просим обеспечить доступ работникам Сумского филиала "Газсети" в ваши дома", - говорится в сообщении.

Жителей Шостки предупредили, что все сотрудники филиала "Газсети" должны быть одеты в фирменную спецодежду с логотипом компании и иметь служебные удостоверения.