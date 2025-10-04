Мешканців Шостки закликали обмежити використання природного газу

Шостка без світла, обстріляний вокзал

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. В результаті цього місто Шостка і частково Шосткінський район залишилися без світла.

Крім того, ворог двічі завдав удару дронами по залізничному вокзалу в місті Шостка.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, спочатку ворог влучив у локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського", а під час евакуації людей росіяни здійснили повторну атаку. Цього разу вони влучили в електровоз поїзда "Київ-Шостка".

Відомо, що в результаті обстрілу є постраждалі.