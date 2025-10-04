Жителей Шостки призвали ограничить использование природного газа

Шостка без света, обстрелян вокзал

Напомним, сегодня днем россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате этого город Шостка и частично Шосткинский район остались без света.

Кроме того, враг дважды ударил дронами по железнодорожному вокзалу в городе Шостка.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, сначала враг попал в локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Северского", а во время эвакуации людей россияне совершили повторную атаку. На этот раз они попали в электровоз поезда "Киев-Шостка".

Известно, что в результате обстрела есть пострадавшие.