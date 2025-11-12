Мешканців Полтавської області попередили про форс-мажор з електрикою: що відомо

АТ "Полтаваобленерго" повідомило споживачів про виникнення форс-мажорних обставин "за договором про надання послуг із розподілу електричної енергії".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу акціонерного товариства у Facebook.

Що саме розповіли споживачам у "Полтаваобленерго"

Зранку середи, 12 листопада, АТ "Полтаваобленерго" опублікувало повідомлення для споживачів послуг із розподілу електричної енергії (відповідно до розділу 9 договору споживача).

"Про виникнення форс-мажорних обставин за договором споживача про надання послуг із розподілу електричної енергії", - наголошується в ньому.

Зазначається, що "форс-мажорні обставини" виникли 8 листопада 2025 року близько 5 години ранку.

"У зв'язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами", - пояснили в акціонерному товаристві.

Повідомляється, що через дані обставини, у "Полтаваобленерго" стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості.

Це, свою чергою, "унеможливило у встановлений термін та відповідно до встановлених стандартів якості виконання Товариством зобов'язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії".

На підставі вищезазначеного, споживачам розповіли, що "термін виконання зобов'язань оператора системи розподілу електричної енергії за діючими договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії був відкладеним".

"Та надалі відкладається на строк дії зазначених в абзаці 1 даного повідомлення обставин до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж", - підсумували в "Полтаваобленерго".

Публікація обленерго (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)