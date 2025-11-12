Жителей Полтавской области предупредили о форс-мажоре с электричеством: что известно
АО "Полтаваоблэнерго" уведомило потребителей о возникновении форс-мажорных обстоятельств "по договору о предоставлении услуг по распределению электрической энергии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества в Facebook.
Что именно рассказали потребителям в "Полтаваоблэнерго"
Утром среды, 12 ноября, АО "Полтаваоблэнерго" опубликовало сообщение для потребителей услуг по распределению электрической энергии (в соответствии с разделом 9 договора потребителя).
"О возникновении форс-мажорных обстоятельств по договору потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии", - подчеркивается в нем.
Отмечается, что "форс-мажорные обстоятельства" возникли 8 ноября 2025 года около 5 часов утра.
"В связи с военными действиями, которые являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами", - объяснили в акционерном обществе.
Сообщается, что из-за данных обстоятельств, у "Полтаваоблэнерго" отсутствует возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества.
Это, в свою очередь, "сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения Обществом обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии".
На основании вышесказанного, потребителям рассказали, что "срок выполнения обязательств оператора системы распределения электрической энергии по действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии был отложен".
"И в дальнейшем откладывается на срок действия указанных в абзаце 1 данного сообщения обстоятельств до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей", - подытожили в "Полтаваоблэнерго".
Публикация облэнерго (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)
Напомним, в ночь на 8 ноября 2025 года россияне совершили рекордный по количеству баллистики обстрел энергетики Полтавской области. Вследствие этого там возникли перебои со светом, теплом и водой, а местами - они вообще отсутствовали.
Так, в частности, без электроснабжения остался весь Кременчуг.
Между тем начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.
