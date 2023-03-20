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Мешканців Одеси та області попередили про можливі відключення світла: коли чекати

Фото: мешканців Одеси та області попередили про можливі відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі та області завтра, 21 березня, можливі відключення світла. Вони пов'язані з ремонтними роботами та перепідключенням обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міськради Одеси.

За інформацією відомства, вночі 21 березня планується перепідключення високовольтного обладнання. Тому у мешканців Одеського району та Малиновського району Одеси можуть вимикати світло у період з 00:00 до 06:00.

При цьому завтра з 08:00 до 17:00 проводитимуть ремонтні роботи на одній із підстанцій області. З цієї причини світло вимкнуть у Теплодарі Одеського району. Ці роботи потребують підвищення надійності електропостачання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканців Києва та області попередили про можливі обмеження електропостачання.

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