Мешканців Одеси та області попередили про можливі відключення світла: коли чекати

В Одесі та області завтра, 21 березня, можливі відключення світла. Вони пов'язані з ремонтними роботами та перепідключенням обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міськради Одеси.
За інформацією відомства, вночі 21 березня планується перепідключення високовольтного обладнання. Тому у мешканців Одеського району та Малиновського району Одеси можуть вимикати світло у період з 00:00 до 06:00.
При цьому завтра з 08:00 до 17:00 проводитимуть ремонтні роботи на одній із підстанцій області. З цієї причини світло вимкнуть у Теплодарі Одеського району. Ці роботи потребують підвищення надійності електропостачання.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканців Києва та області попередили про можливі обмеження електропостачання.
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