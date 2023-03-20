RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Одессы и области предупредили о возможных отключениях света: когда ждать

Фото: жителей Одессы и области предупредили о возможных отключениях света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе и области завтра, 21 марта, возможны отключения света. Они связаны с ремонтными работами и переподключением оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал горсовета Одессы.

По информации ведомства, ночью 21 марта планируется переподключение высоковольтного оборудования. Поэтому у жителей Одесского района и Малиновского района Одессы могут выключать свет в период с 00:00 до 06:00.

При этом завтра с 08:00 до 17:00 будут проводить ремонтные работы на одной из подстанций области. По этой причине свет выключат в Теплодаре Одесского района. Эти работы необходимости для повышения надежности электроснабжения.

Напомним, ранее стало известно, что жителей Киева и области предупредили о возможных ограничениях электроснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессавимкнення світла