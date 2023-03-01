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Мешканців Харкова та області попередили про можливі пуски ракет

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Харків, Середа 01 березня 2023 15:27
Мешканців Харкова та області попередили про можливі пуски ракет Фото: мешканців Харкова та області попередили про можливі пуски ракет (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців Харкова та області попереджають про пуски ракет, які здійснила РФ з аеродрому Мурманської області. Час підльоту до території України - близько 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

"Зафіксовано пуски ворожих ракет, а саме з аеродрому "Оленья". Орієнтовний час підльоту до території України 17:00", - розповів він.

Також, за його словами, у повітрі перебувають 5 ворожих Ту-95МС, можливі ще пуски.

Як повідомлялось, російські окупанти зранку у середу, 1 березня, обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти". Поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Росіяни обстріляли Чугуїв ракетами типу С-300. Також пошкоджено навчальний заклад та котельню.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві та області було оголошено тривогу через те, що в небі над регіоном був виявлений повітряний об'єкт.

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