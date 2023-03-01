Жителей Харькова и области предупредили о возможных пусках ракет

Жителей Харькова и области предупреждают о возможных пусках ракет, осуществленных РФ с аэродрома Мурманской области. Время подлета к территории Украины – около 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram .

"Зафиксированы пуски вражеских ракет, а именно с аэродрома "Оленья". Ориентировочное время подлета на территорию Украины 17:00", - рассказал он.

Также, по его словам, в воздухе находятся 5 вражеских Ту-95МС, возможны еще пуски.

Как сообщалось, российские оккупанты утром в среду, 1 марта, обстреляли Чугуев Харьковской области. Зафиксировано три "прилета". Ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик. Россияне обстреляли Чугуев ракетами типа С-300. Также повреждено учебное заведение и котельная.

Напомним, что сегодня в Киеве и области была объявлена тревога из-за того, что в небе над регионом был обнаружен воздушный объект.