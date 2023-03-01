РФ вранці обстріляла Чугуєв: пошкоджено багатоповерхівку, двоє поранених
Російські окупанти зранку у середу, 1 березня, обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється", - розповів він.
Оновлено 9.15. За даними Синєгубова, внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик.
"Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації", - додав він.
Крім того, за його словами, у Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено дві житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС.
"Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік", - додав очільник регіону.
Також у Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Як повідомлялося, у вівторок, 28 лютого, російські окупанти вкотре атакували Куп'янськ Харківської області. Місто зазнало обстрілів з РСЗВ, є загиблий.
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