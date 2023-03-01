РФ вранці обстріляла Чугуєв: пошкоджено багатоповерхівку, двоє поранених

Російські окупанти зранку у середу, 1 березня, обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється", - розповів він.

Оновлено 9.15. За даними Синєгубова, внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик.

"Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації", - додав він.

Крім того, за його словами, у Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено дві житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС.

"Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік", - додав очільник регіону.

Також у Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Як повідомлялося, у вівторок, 28 лютого, російські окупанти вкотре атакували Куп'янськ Харківської області. Місто зазнало обстрілів з РСЗВ, є загиблий.