Жителей Донецкой области будут эвакуировать в Житомирский регион: как записаться
С 18 апреля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Житомирскую область вместо Черкасской. Она будет осуществляться специальным поездом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.
"В соответствии с решением Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область", - говорится в сообщении.
Как будет ходить поезд?
Эвакуация в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням.
Что нужно, чтобы уехать?
Необходимо:
• оставить заявку по телефону:
097 804 20 89;
098 890 33 18;
или 066 28 56 290.
Для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по номерам:
(099) 710 48 72;
(099) 311 53 36;
(099) 311 53 14;
096 108 60 48;
096 108 52 24;
• добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;
• поселиться в Житомирской области - это бесплатно.
Какую помощь получат переселенцы
• бесплатное жилье в заведениях коммунальной собственности (определенных местами компактного проживания) Житомирской области;
• ежемесячная выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
• гуманитарная помощь;
• психологическая помощь;
• медицинская помощь и т.д.
Как сообщалось, кроме Бахмута Донецкой области, принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 общинах региона.
Напомним, 1 апреля члены городской комиссии по защите прав ребенка в Славянске приняли решение лишить обязанностей опекунов, которые откажутся от эвакуации детей.
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