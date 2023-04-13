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Жителей Донецкой области будут эвакуировать в Житомирский регион: как записаться

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Донбасс, Четверг 13 апреля 2023 11:14
Жителей Донецкой области будут эвакуировать в Житомирский регион: как записаться Фото: жителей Донецкой области будут эвакуировать в Житомирский регион с 18 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С 18 апреля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Житомирскую область вместо Черкасской. Она будет осуществляться специальным поездом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.

"В соответствии с решением Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область", - говорится в сообщении.

Как будет ходить поезд?

Эвакуация в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням.

Что нужно, чтобы уехать?

Необходимо:

• оставить заявку по телефону:

097 804 20 89;

098 890 33 18;

или 066 28 56 290.

Для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по номерам:

(099) 710 48 72;

(099) 311 53 36;

(099) 311 53 14;

096 108 60 48;

096 108 52 24;

• добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;
• поселиться в Житомирской области - это бесплатно.

Какую помощь получат переселенцы

• бесплатное жилье в заведениях коммунальной собственности (определенных местами компактного проживания) Житомирской области;
• ежемесячная выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
• гуманитарная помощь;
• психологическая помощь;
• медицинская помощь и т.д.

Как сообщалось, кроме Бахмута Донецкой области, принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 общинах региона.

Напомним, 1 апреля члены городской комиссии по защите прав ребенка в Славянске приняли решение лишить обязанностей опекунов, которые откажутся от эвакуации детей.

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