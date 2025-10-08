UA

Мешканці Сумського району залишились без світла через російський обстріл

Фото: частина Сумщини знеструмлена через ворожу атаку (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Частина Сумського району залишилась без електроенергії через обстріл російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Сумиобленерго" в Telegram.

Зазначається, що військова агресія РФ призвела до знеструмлення частини Сумського району.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Удари по Сумщині

Нагадаємо, в середу, 8 жовтня, країна-агресорка завдала удару по Сумах за допомогою безпілотників. Один із дронів ударив по житловій багатоповерхівці.

Перший вибух пролунав у Ковпаківському районі Сум - унаслідок атаки почалася пожежа в нежитловому приміщенні, також пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Другий "приліт" був у Зарічному районі, де безпілотник влучив по даху житлової багатоповерхівки.

Раніше російські окупанти вдарили по житловому будинку в селі Краснопільської громади Сумської області. Унаслідок такої атаки ворога постраждала ціла родина, 4-річна дівчинка отримала важкі опіки.

РБК-Україна раніше писало, що сьогодні, 8 жовтня, РФ завдала удару по машині енергетиків у місті Білопілля, Сумської області.

Згідно з повідомленням "Сумиобленерго", на момент удару енергетиків в машині не було, тому ніхто від обстрілу не постраждав.

