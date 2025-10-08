Мешканці Сумського району залишились без світла через російський обстріл

Частина Сумського району залишилась без електроенергії через обстріл російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Сумиобленерго" в Telegram.
Зазначається, що військова агресія РФ призвела до знеструмлення частини Сумського району.
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, в середу, 8 жовтня, країна-агресорка завдала удару по Сумах за допомогою безпілотників. Один із дронів ударив по житловій багатоповерхівці.
Перший вибух пролунав у Ковпаківському районі Сум - унаслідок атаки почалася пожежа в нежитловому приміщенні, також пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Другий "приліт" був у Зарічному районі, де безпілотник влучив по даху житлової багатоповерхівки.
Раніше російські окупанти вдарили по житловому будинку в селі Краснопільської громади Сумської області. Унаслідок такої атаки ворога постраждала ціла родина, 4-річна дівчинка отримала важкі опіки.
РБК-Україна раніше писало, що сьогодні, 8 жовтня, РФ завдала удару по машині енергетиків у місті Білопілля, Сумської області.
Згідно з повідомленням "Сумиобленерго", на момент удару енергетиків в машині не було, тому ніхто від обстрілу не постраждав.