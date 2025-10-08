У Білопіллі росіяни вдарили по машині енергетиків (фото)

Російська армія у середу, 8 жовтня, завдала удару по машині енергетиків у місті Білопілля, Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Як повідомили у компанії, енергетиків у машині в момент удару не було - ніхто не постраждав. Однак бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж.

"Наші люди щодня виїжджають у небезпечні місця, щоб повертати світло українцям. Але війна б’є не лише по мережах, а й по тих, хто їх відновлює", - сказано у повідомленні.

У "Сумиобленерго" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина компанії постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню.

Раніше ми писали, що у Сумській області росіяни цинічно вдарили дроном по автомобілю газовиків, які виїхали на виклик після нічного авіаудару по місту.