У Білопіллі росіяни вдарили по машині енергетиків (фото)
Російська армія у середу, 8 жовтня, завдала удару по машині енергетиків у місті Білопілля, Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
Як повідомили у компанії, енергетиків у машині в момент удару не було - ніхто не постраждав. Однак бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж.
"Наші люди щодня виїжджають у небезпечні місця, щоб повертати світло українцям. Але війна б’є не лише по мережах, а й по тих, хто їх відновлює", - сказано у повідомленні.
У "Сумиобленерго" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина компанії постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню.
Раніше ми писали, що у Сумській області росіяни цинічно вдарили дроном по автомобілю газовиків, які виїхали на виклик після нічного авіаудару по місту.
Обстріл 8 жовтня
Уночі російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та територія Одеської області..
Біля Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу. По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи - там також пошкоджено енергетику.