Жители Сумского района остались без света из-за российского обстрела

Удары по Сумщине

Напомним, в среду, 8 октября, страна-агрессор нанесла удар по Сумах с помощью беспилотников. Один из дронов ударил по жилой многоэтажке.

Первый взрыв прогремел в Ковпаковском районе Сум - в результате атаки начался пожар в нежилом помещении, также повреждены частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Второй "прилет" был в Заречном районе, где беспилотник попал по крыше жилой многоэтажки.

Ранее российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Краснопольской громады Сумской области. В результате такой атаки врага пострадала целая семья, 4-летняя девочка получила тяжелые ожоги.

РБК-Украина ранее писало, что сегодня, 8 октября, РФ нанесла удар по машине энергетиков в городе Белополье, Сумской области.

Согласно сообщению "Сумыоблэнерго", на момент удара энергетиков в машине не было, поэтому никто от обстрела не пострадал.