Суспільство Освіта Гроші Зміни

Мешканці Конотопа залишаться без води: де буде відключення та як надовго (адреси)

Мешканців Конотопа попередили про відключення води за деякими адресами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 16 жовтня, частина мешканців міста Конотоп Сумської області тимчасово залишиться без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Артема Семеніхіна у Telegram.

Де саме у Конотопі не буде води та як довго

Посадовець розповів, посилаючись на "Водоканал", що вже незабаром - з 10 години ранку - буде призупинена одна з водопровідно-насосних станцій міста.

"У зв'язку з необхідністю проведення аварійно-ремонтних робіт", - уточнив Семеніхін.

Так, без водопостачання тимчасово залишаться будинки за адресами:

  • вулиця Братів Лузанів 36, 38;
  • вулиця Миколи Амосова 8;
  • вулиця Успенсько-Троїцька 35, 37, 39, 41, 43, 45.

"Фахівці "Водоканалу" вже працюють над якнайшвидшим відновленням водопостачання", - зауважив очільник міста.

Уточнюється, що орієнтовний час відновлення водопостачання - 17:00.

Насамкінець Семеніхін поділився телефоном для довідок: +380675428996 (диспетчерська служба комунального підприємства виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства - КП "ВУВКГ").

Допис Семеніхіна (скриншот: t.me/SemenikhinArtem)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми пояснювали, чому якість води в Україні планують перевіряти за новими правилами та які показники можуть відстежувати.

Читайте також, кому можуть загрожувати нові штрафи за шкоду річкам і водоймам.

Сумська областьКонотопВодопостачання