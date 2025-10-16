Мешканці Конотопа залишаться без води: де буде відключення та як надовго (адреси)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми пояснювали, чому якість води в Україні планують перевіряти за новими правилами та які показники можуть відстежувати.

Читайте також, кому можуть загрожувати нові штрафи за шкоду річкам і водоймам.