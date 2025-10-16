RU

Общество Образование Деньги Изменения

Жители Конотопа останутся без воды: где будет отключение и как надолго (адреса)

Жителей Конотопа предупредили об отключении воды по некоторым адресам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 16 октября, часть жителей города Конотоп Сумской области временно останется без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Артема Семенихина в Telegram.

Где именно в Конотопе не будет воды и как долго

Чиновник рассказал, ссылаясь на "Водоканал", что уже вскоре - с 10 часов утра - будет приостановлена одна из водопроводно-насосных станций города.

"В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ", - уточнил Семенихин.

Так, без водоснабжения временно останутся дома по адресам:

  • улица Братьев Лузанов 36, 38;
  • улица Николая Амосова 8;
  • улица Успенско-Троицкая 35, 37, 39, 41, 43, 45.

"Специалисты "Водоканала" уже работают над скорейшим восстановлением водоснабжения", - отметил глава города.

Уточняется, что ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17:00.

В завершение Семенихин поделился телефоном для справок: +380675428996 (диспетчерская служба коммунального предприятия производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства - КП "ПУВКХ").

Пост Семенихина (скриншот: t.me/SemenikhinArtem)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы объясняли, почему качество воды в Украине планируют проверять по новым правилам и какие показатели могут отслеживать.

Читайте также, кому могут грозить новые штрафы за вред рекам и водоемам.

