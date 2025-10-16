Мешканці Конотопа залишаться без води: де буде відключення та як надовго (адреси)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Артема Семеніхіна у Telegram.

Так, без водопостачання тимчасово залишаться будинки за адресами :

Посадовець розповів, посилаючись на "Водоканал", що вже незабаром - з 10 години ранку - буде призупинена одна з водопровідно-насосних станцій міста.

