Мешканці Конотопа залишаться без води: де буде відключення та як надовго (адреси)
Сьогодні, 16 жовтня, частина мешканців міста Конотоп Сумської області тимчасово залишиться без водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Артема Семеніхіна у Telegram.
Де саме у Конотопі не буде води та як довго
Посадовець розповів, посилаючись на "Водоканал", що вже незабаром - з 10 години ранку - буде призупинена одна з водопровідно-насосних станцій міста.
"У зв'язку з необхідністю проведення аварійно-ремонтних робіт", - уточнив Семеніхін.
Так, без водопостачання тимчасово залишаться будинки за адресами:
- вулиця Братів Лузанів 36, 38;
- вулиця Миколи Амосова 8;
- вулиця Успенсько-Троїцька 35, 37, 39, 41, 43, 45.
"Фахівці "Водоканалу" вже працюють над якнайшвидшим відновленням водопостачання", - зауважив очільник міста.
Уточнюється, що орієнтовний час відновлення водопостачання - 17:00.
Насамкінець Семеніхін поділився телефоном для довідок: +380675428996 (диспетчерська служба комунального підприємства виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства - КП "ВУВКГ").
Допис Семеніхіна (скриншот: t.me/SemenikhinArtem)
